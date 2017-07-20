Додон назвал недружественным намерение властей Молдавии запретить визит Рогозина

Молдавский лидер подчеркнул, что всё равно ждёт российскую делегацию вместе с вице-премьером на следующей неделе.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил отказ Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) не принимать в Кишинёве самолёты Минобороны РФ с российской делегацией на борту. Как сообщает РИА "Новости", молдавский лидер назвал эти действия недружественными.

Додон также заявил, что в любом случае ждёт вице-премьера РФ на следующей неделе.

Как ранее писал Лайф, сам вице-премьер России Дмитрий Рогозин не собирается отменять свой визит в Молдавию, несмотря на письмо МИДЕИ о решении местных властей запретить визит российской делегации в Кишинёв.