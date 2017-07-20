Стало известно, когда вкладчики Межтопэнергобанка получат выплаты

Выплаты начнутся не позднее 3 августа и будут осуществляться через банки-агенты.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты вкладчикам столичного Межтопэнергобанка, который был лишён сегодня лицензии, начнутся не позднее 3 августа. Они будут осуществляться через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе до 26 июля.

В начале июля Лайф писал о том, что Межтопэнергобанк закрыл часть отделений из-за проблем с ликвидностью, сегодня же Центральный банк отозвал лицензию у финансового учреждения по причине размещения средств в низкокачественные активы в таких сферах, как строительная и инвестиционная.

Межтопэнергобанк был основан в 1994 году. По данным Центрального банка, по состоянию на 1 июля текущего года он занимал 108-е место в банковской системе России по величине активов.