Число жертв ДТП с двумя легковушками под Курском увеличилось до шести человек

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Число жертв ДТП с двумя легковушками под Курском увеличилось до шести человек

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Ещё один ребёнок скончался в больнице от полученных травм. Тем временем в реанимации в тяжёлом состоянии остаются трое взрослых.

Число жертв аварии с участием двух иномарок в Курской области увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. В больнице скончался пострадавший в ДТП младенец, которому было не больше месяца.

Ещё трое взрослых остаются в реанимации Курской областной клинической больницы в тяжёлом состоянии.

Напомним, лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло накануне вечером на автодороге Курск — Золотухино вблизи посёлка Щетинка. Изначально сообщалось о пяти погибших, четверо из которых — дети.

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