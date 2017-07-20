В Алма-Ате полицейские бросились в погоню за шиной

Потерянное кем-то колесо катилось по шоссе, пока не привлекло внимание правоохранителей.
Необычная погоня на одной из улиц в Алма-Ате попала на видеорегистратор. Один из сотрудников полиции попытался остановить катящуюся по дороге шину пинком, но едва не упал сам. Правоохранителю пришлось подключить своих коллег и броситься за колесом в погоню.
Забавный ролик опубликовал паблик ztb_video. В комментариях пользователи Сети иронизируют по поводу задержания столь опасного преступника.
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