Польские СМИ предрекли Украине участь безлюдной пустыни

Как отметили в издании Rzeczpospolita, такой исход возможен из-за миграции и депопуляции.

Украину может ждать настоящая катастрофа. Так, согласно последним прогнозам ООН, в стране возможны демографический кризис в сочетании с экономическим кризисом. Как пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на директора отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советника компаний польского оборонпрома Анджея Талагу, образуется геополитическая дыра.

— Стоит иметь в виду, вступая с Украиной в споры, что мы говорим не с равным партнёром, а с прикованным к постели больным. ООН разместила её вместе с Польшей в группу стран, которым больше всего грозит депопуляция, — заявил автор.

Талага отметил, что в 2017 году в Польше находятся 1,2 миллиона украинцев, которые приехали в поисках работы, и значительная часть из них может остаться в стране. Автор предполагает, что из-за отмены виз с ЕС миграция только возрастёт, а депопуляция Украины станет ещё более вероятной.

Автор отмечает, что у граждан Украины множество причин бежать. Среди прочего, низкие экономические показатели и, конечно, реальные доходы населения.

— Доход рядового украинца упал ниже уровня жителей стран Северной Африки. Масштаб упадка настолько велик, что требует радикального плана решительной международной поддержки. Но ничего такого всё же не происходит, — отметил он.