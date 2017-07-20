Гендиректора "Силовых машин" могут досрочно отправить в отставку

Генерального директора ПАО "Силовые машины" Романа Филиппова в скором времени могут досрочно уволить. В предприятии рассказали, что состоялось совещание совета директоров организации, на котором и обсуждался вопрос о прекращении полномочий Филиппова.
Заседание прошло в среду, при этом также был рассмотрен вопрос о назначении нового генерального директора. Стоит отметить, что подробности голосования и его результаты пока не раскрываются.
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что Филиппов был задержан за разглашение государственной тайны, однако позже в предприятии эту информацию опровергли.
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