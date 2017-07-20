"Кто ел из моей миски?" Кошка ночью застукала барсука за воровством её корма

Благодаря скрытой камере хозяйка питомца узнала, что лесной зверь каждую ночь приходил к ней в дом.

Линсей Райт, хозяйка кошки по имени Бель, заметила, что ночью из миски стала пропадать еда её питомца. Как сообщает The Mirror, женщина решила во что бы то ни стало выяснить, кто же является воришкой, и установила около двери скрытую камеру.

Утром женщина обнаружила, что по ночам к ней в дом наведывается барсук и лакомится кормом её любимицы, после чего в спешке покидает "место преступления".

Но однажды камера запечатлела то, как Бель лично прогнала незваного гостя. Завидев барсука, который пытался пролезть в дом, она не позволила ему зайти на свою территорию.