Москвич попал в реанимацию из-за ожогов от борщевика

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Москвич попал в реанимацию из-за ожогов от борщевика

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Самарин

Александр Б. получил травмы в своём посёлке, когда хотел сократить путь от речки до дома.

Житель посёлка Фабрика в Новой Москве попал в больницу с ожогами от борщевика. Сотрудники реанимационного отделения НИИ Склифосовского диагностировали у 39-летнего мужчины ожоги третьей степени. Пострадало 18 процентов поверхности тела.

Как позже рассказал врачам пострадавший, он решил искупаться в реке Десне в посёлке Фабрика. Обратно возвращался поздно, и пришлось сократить путь. В темноте Александр не заметил, что идёт через заросли ядовитого борщевика.

Отметим, листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, которые содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Сок растения, попадая на кожу человека в ясные солнечные дни, вызывает сильные ожоги. Притом для получения травм достаточно и непродолжительного несильного облучения солнцем поражённого участка кожи.

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