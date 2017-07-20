Москвич попал в реанимацию из-за ожогов от борщевика

Александр Б. получил травмы в своём посёлке, когда хотел сократить путь от речки до дома.

Житель посёлка Фабрика в Новой Москве попал в больницу с ожогами от борщевика. Сотрудники реанимационного отделения НИИ Склифосовского диагностировали у 39-летнего мужчины ожоги третьей степени. Пострадало 18 процентов поверхности тела.

Как позже рассказал врачам пострадавший, он решил искупаться в реке Десне в посёлке Фабрика. Обратно возвращался поздно, и пришлось сократить путь. В темноте Александр не заметил, что идёт через заросли ядовитого борщевика.

Отметим, листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, которые содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Сок растения, попадая на кожу человека в ясные солнечные дни, вызывает сильные ожоги. Притом для получения травм достаточно и непродолжительного несильного облучения солнцем поражённого участка кожи.