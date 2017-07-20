Без лишней мишуры. Джастин Бибер пошёл на свидание в тапочках

Канадский исполнитель Джастин Бибер появился на улицах Беверли-Хиллз без футболки — только в шортах, носках и домашних тапочках. Как сообщает Daily Mail, 23-летний певец, возможно, хотел продемонстрировать новые татуировки.
Всё же позже Бибер надел футболку, чтобы отправиться на свидание в японский ресторан в компании таинственной незнакомки.
Ранее Лайф писал о том, что Джастин Бибер попал в десятку рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года по версии Billboard.
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