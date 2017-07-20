Без лишней мишуры. Джастин Бибер пошёл на свидание в тапочках

Читайте также

Без лишней мишуры. Джастин Бибер пошёл на свидание в тапочках

35
Перед встречей с таинственной незнакомкой исполнитель также продемонстрировал новые татуировки.

Канадский исполнитель Джастин Бибер появился на улицах Беверли-Хиллз без футболки — только в шортах, носках и домашних тапочках. Как сообщает Daily Mail, 23-летний певец, возможно, хотел продемонстрировать новые татуировки.

<p>Фото: Daily Mail</p>

Всё же позже Бибер надел футболку, чтобы отправиться на свидание в японский ресторан в компании таинственной незнакомки.

<p>Фото: Daily Mail</p>

Ранее Лайф писал о том, что Джастин Бибер попал в десятку рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года по версии Billboard.

<p>Фото: Daily Mail</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!