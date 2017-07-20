В Эстонии разместится большой контингент НАТО к старту учений РФ и Белоруссии

Глава Минобороны страны добавил, что к размещённым на постоянной основе британским и французским военным присоединилась рота венгерских ВС.

Эстония разместит у себя большой контингент союзников по НАТО перед стартом российско-белорусских учений "Запад-2017".

— Мы, со своей стороны, приняли ряд мер, чтобы подготовиться к началу проведения этих учений. Самым ярким примером этой подготовки стало прибытие подразделений США в Эстонию, — заявил глава Минобороны страны Юри Луйк в интервью Maaleht.

Он также сообщил, что к размещённым в Эстонии на постоянной основе военным Великобритании и Франции присоединятся венгерские ВС.

Луйк назвал символичным расширение присутствия НАТО в балтийской стране, отметив, что эти силы несопоставимы с численностью группировки, развёртываемой РФ.

Напомним, что российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года.