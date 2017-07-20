Назначен новый гендиректор "Силовых машин" вместо Романа Филиппова

Генеральный директор "Силовых машин" Роман Филиппов уходит со своей должности. Пост главы компании займёт его заместитель и технический директор Юрий Петреня, сообщили в пресс-службе предприятия.
— Генеральный директор ПАО "Силовые машины" Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон, — пояснили в компании.
Отмечается, что Петреня является высококвалифицированным специалистом и опытным руководителем.
Ранее сообщалось, что Совет директор обсуждал вопрос о досрочной отставке Филиппова. Однако подробности заседания не раскрывались.
По данным СМИ, 14 июля Филиппов был задержан по подозрению в разглашении государственной тайны. Однако в "Силовых машинах" опровергли эту информацию, пояснив, что на тот момент ещё глава предприятия находился на рабочем месте.
- Популярные
- По времени