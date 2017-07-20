Евросоюз не будет запрещать картофель фри

Под угрозой блюдо оказалось из-за планов исполнительной коллегии ЕС внести в список токсичных веществ акриламид.

Евросоюз не станет запрещать картофель фри, рецепт которого является национальной гордостью жителей Бельгии. Под угрозы блюдо попало из-за канцерогенного вещества акриламид, которое хотят внести в список токсичных веществ.

— Снижение уровня акриламида, о чем договорились в среду страны-члены ЕС, не предусматривает требование предварительной бланшировки картофеля, что изменило бы бельгийский рецепт его приготовления, — цитируют РИА Новости представителя пресс-службы Еврокомиссии.

Однако ранее министр по туризму бельгийской Фландрии Бен Вейтс заявил, что этот запрет ставит под угрозу бельгийскую культуру приготовления картофеля фри. Он направил письмо на имя еврокомиссара по здравоохранению Витениса Андриукайтиса с просьбой не принимать меры, которые возымеют значительные последствия для гастрономического наследия страны.