Песков: Речи о пересмотре "закона Димы Яковлева" не идёт

Официальный представитель Кремля отметил, что тема усыновления затрагивалась в ходе одного из контактов президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе саммита "Большой двадцатки".

В Кремле заявили, что речи о пересмотре решения российских властей о запрете на усыновление американцами детей из РФ не идёт. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответсвующий вопрос.

— Об этом речи не идет, — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, 17 января Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому "закон Димы Яковлева" является неправомерным, так как дискриминирует жителей США в вопросе усыновления российских детей. Истцами стали американцы, которые собирались усыновить российских детей, но не сделали этого из-за введения в конце 2012 года запрета на усыновление.

Лайф ранее рассказывал, почему был принят "закон Димы Яковлева" и о последствиях запрета.