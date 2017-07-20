"Шанс есть". Песков рассказал о возможности новой встречи Путина и Трампа

Однако никаких временных рамок для новой встречи двух президентов пока нет, подытожил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон пока не готовят встречу лидера России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. При этом представитель Кремля добавил, что есть шанс, что в будущем она состоится.

— Никаких временных рамок для новой встречи не обозначено, поэтому каких-либо прикидок или инициатив пока нет. Вместе с тем, безусловно, шанс, что следующая встреча когда-то состоится, есть, — подытожил Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Лайф, первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля в рамках саммита G20. Лидеры двух стран почти 2,5 часа общались за закрытыми дверьми. При этом в беседе принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.