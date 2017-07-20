Песков подтвердил заявление Трампа о разговоре с Путиным на ужине G20

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Песков подтвердил заявление Трампа о разговоре с Путиным на ужине G20

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Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Как отмечается, в рамках встречи российский лидер и американский президент обсуждали вопрос усыновления детей из РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время ужина в рамках G20 обсуждали проблему усыновления.

До этого глава США в интервью газете New York Times подтвердил, что во время ужина с президентом РФ обсуждалось усыновление детей.

— Могу подтвердить, действительно, эта тема затрагивалась. Больше ничего сказать не могу, — сказал Песков.

При этом, как подчеркнул Дмитрий Песков, никакой второй "секретной встречи" между главами стран на саммите не было.

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