Спасатели и врачи пришли на помощь. Рука 7-месячной девочки застряла в спиннере

Для того чтобы снять металлическую деталь игрушки, девочку пришлось отвезти в больницу.

В городе Череповце Вологодской области родители семимесячной девочки вызвали спасателей после того, как их дочь просунула палец в отверстие лопасти спиннера. Как сообщают местные СМИ, прибывшие сотрудники МЧС удалили пластиковую часть игрушки, однако подшипник им снять не удалось.

Девочку доставили в больницу, где металлическую деталь сняли врачи.

Ранее Лайф писал о том, что Роспотребнадзор рекомендовал не покупать спиннеры с рук. Также в ведомстве отметили, что детям дошкольного возраста можно играть с ними только под наблюдением взрослых.