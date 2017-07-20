Спасатели и врачи пришли на помощь. Рука 7-месячной девочки застряла в спиннере

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Спасатели и врачи пришли на помощь. Рука 7-месячной девочки застряла в спиннере

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Для того чтобы снять металлическую деталь игрушки, девочку пришлось отвезти в больницу.

В городе Череповце Вологодской области родители семимесячной девочки вызвали спасателей после того, как их дочь просунула палец в отверстие лопасти спиннера. Как сообщают местные СМИ, прибывшие сотрудники МЧС удалили пластиковую часть игрушки, однако подшипник им снять не удалось.

Девочку доставили в больницу, где металлическую деталь сняли врачи.

Ранее Лайф писал о том, что Роспотребнадзор рекомендовал не покупать спиннеры с рук. Также в ведомстве отметили, что детям дошкольного возраста можно играть с ними только под наблюдением взрослых.

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