В Кремле заявили, что не знают о фильмах с якобы вырезанными сценами с Путиным

Ранее издание The Hollywood Reporter заявило, что две голливудские киностудии отказались от образа российского лидера в фильмах "Курск" и "Красный воробей", опасаясь так называемых русских хакеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о голливудских фильмах, из которых якобы вырезали сцены с Владимиром Путиным.

— Мы не знаем, что это за фильмы. Мы не знаем, кто их снимает и о чём идёт речь. Это не наша тема, — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее издание The Hollywood Reporter заявило, что две голливудские киностудии отказались от образа президента России Владимира Путина в фильмах "Курск" и "Красный воробей", опасаясь так называемых русских хакеров.