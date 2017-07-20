Песков назвал преждевременными разговоры о новом фильме с Путиным

Ранее сообщалось, что Владимир Соловьёв хочет снять кинокартину, где он общается с российским лидером.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле работают над различными проектами, а информация о них появляется, когда они становятся осязаемыми.

— Мы работаем над различными проектами, и по мере того, как они становятся осязаемыми, мы даём об этом информацию. Пока давать какую-либо информацию считаем преждевременным, — отметил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Соловьёв хочет снять фильм, где он общается с Владимиром Путиным. Кинокартина якобы должна выйти перед выборами президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года.