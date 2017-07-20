В Кремле опровергают, что "нормандская четвёрка" свяжется по телефону 24 июля

Ранее телефонные консультации между лидерами России, Франции, Германии и Украины проанонсировал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сведения о том, что телефонные переговоры лидеров "нормандской четвёрки" состоятся 24 июля. Такую информацию озвучил накануне спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик.

Тем не менее, по его словам, переговоры по линии помощников, а также консультации по дипломатическим каналам продолжаются.

Ранее сообщалось, что лидеры стран "нормандской четвёрки" могут встретиться в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки", однако этого так и не произошло.

Напомним, 9 июля Песков заявил, что для нового раунда переговоров "нужно наработать "мясо", а его пока недостаточно".