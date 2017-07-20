СМИ сообщили о задержании принца Саудовской Аравии по приказу короля

По предварительным данным, основанием для ареста послужила видеозапись, где якобы принц нападет на людей.

Полиция Саудовской Аравии провела операцию по задержанию принца Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида по подозрению в нападении на граждан. Как сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya, задержание было произведено по приказу короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, который назвал преступление возмутительным превышением полномочий.

Сообщается, что причиной задержания принца, а также его предполагаемых соучастников стала видеозапись. На кадрах ролика человек, похожий на Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида, нападает на людей.

В настоящее время принц находится в тюрьме. Следствие разбирается в произошедшем инциденте.