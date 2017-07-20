СМИ сообщили о задержании принца Саудовской Аравии по приказу короля

Полиция Саудовской Аравии провела операцию по задержанию принца Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида по подозрению в нападении на граждан. Как сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya, задержание было произведено по приказу короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, который назвал преступление возмутительным превышением полномочий.
Сообщается, что причиной задержания принца, а также его предполагаемых соучастников стала видеозапись. На кадрах ролика человек, похожий на Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида, нападает на людей.
В настоящее время принц находится в тюрьме. Следствие разбирается в произошедшем инциденте.
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