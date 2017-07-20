В Кремле не слышали о журналисте-дзюдоисте из США, вызвавшем на бой Путина

Редактор блога Lawfare высказал таким образом сомнение по поводу успехов российского лидера в боевых искусствах.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не слышал о журналисте-дзюдоисте, который вызвал на бой Владимира Путина.

— Нет, ничего, не слышали, — сообщил представитель Кремля.

Ранее газета The Washington Post написала о редакторе блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамине Уиттсе, который усомнился в успехах российского лидера в боевых искусствах.