В Кремле не слышали о журналисте-дзюдоисте из США, вызвавшем на бой Путина

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В Кремле не слышали о журналисте-дзюдоисте из США, вызвавшем на бой Путина

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Редактор блога Lawfare высказал таким образом сомнение по поводу успехов российского лидера в боевых искусствах.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не слышал о журналисте-дзюдоисте, который вызвал на бой Владимира Путина.

— Нет, ничего, не слышали, — сообщил представитель Кремля.

Ранее газета The Washington Post написала о редакторе блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамине Уиттсе, который усомнился в успехах российского лидера в боевых искусствах.

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