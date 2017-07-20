35-летняя французская певица умерла на сцене от удара током

Зрителям показалось, что молодая артистка просто упала в обморок от волнения или усталости, однако прибывшие на место медики зафиксировали остановку сердца.

Трагедия произошла во время музыкального фестиваля в деревушке Гоудрон на юго-западе Франции. 35-летняя певица Барбара Велденс неожиданно скончалась прямо во время своего выступления, передаёт The Independent.

Причиной смерти стала остановка сердца. По данным издания, организм певицы не выдержал удара током, который произошёл вскоре после того, как она поменяла микрофон. Однако, по словам зрителей, никакого электрического разряда на сцене они заметили. Всем показалось, что исполнительница просто упала в обморок, но прибывшие на вызов медики констатировали смерть.

Обстоятельства смерти Барбары Велденс расследуют полицейские.

Отметим, творческий путь погибшей певицы начался совсем недавно. Во Франции она получила относительную известность благодаря победе в конкурсе молодых талантов имени барда Жака Бреля. Дебютный альбом Барбары Велденс Le Grand H de l'Homme вышел 3 февраля этого года. Его горячо хвалили критики.