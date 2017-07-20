Не на жизнь, а на смерть. 8-летний мальчик погиб во время игры в "войнушку"

Читайте также

Не на жизнь, а на смерть. 8-летний мальчик погиб во время игры в "войнушку"

1522

Фото: twitter.com

Ребёнок сорвался с лестницы и упал на бетонный пол с высоты два с половиной метра.

Инцидент произошёл в городе Зеленогорске Красноярского края. Восьмилетний мальчик погиб во время игры в "войнушку".

— По предварительным данным, один из мальчиков, держа в руке игрушечный автомат, поднялся по лестнице, расположенной на пятом этаже и ведущей на чердак, не удержался и упал вниз головой с высоты примерно 2,5 метра на бетонный пол, — сказала представитель Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Несмотря на усилия врачей, жизнь ребёнку спасти не удалось.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!