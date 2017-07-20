Не на жизнь, а на смерть. 8-летний мальчик погиб во время игры в "войнушку"

Ребёнок сорвался с лестницы и упал на бетонный пол с высоты два с половиной метра.

Инцидент произошёл в городе Зеленогорске Красноярского края. Восьмилетний мальчик погиб во время игры в "войнушку".

— По предварительным данным, один из мальчиков, держа в руке игрушечный автомат, поднялся по лестнице, расположенной на пятом этаже и ведущей на чердак, не удержался и упал вниз головой с высоты примерно 2,5 метра на бетонный пол, — сказала представитель Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Несмотря на усилия врачей, жизнь ребёнку спасти не удалось.