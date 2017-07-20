Эксклюзивная версия Lada Vesta SW Cross будет доступна в ярко-синем цвете

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Эксклюзивная версия Lada Vesta SW Cross будет доступна в ярко-синем цвете

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Судя по опубликованным в Сети фотографиям, автомобиль в топовой комплектации будет отличаться по стилю от более простых моделей.

Стало известно, какой будет эксклюзивная версия Lada Vesta SW Cross. На опубликованных в Сети фотографиях видно, что новинка будет отличаться по стилю от более простых моделей и будет доступна в ярко-синем цвете с чёрной крышей.

<p>Фото: ВКонтакте</p>

Помимо этого, автомобиль оснащён шильдиками с названием версии, глянцевыми накладки на боковые зеркала и антенной в виде акульего плавника.

<p>Фото: ВКонтакте</p>

Внутри машина отделана чёрным глянцевым пластиком, а сиденья авто обшиты алькантарой. Дополняют новинку руль с оплёткой из натуральной кожи и украшенные металлическими накладками педали.

<p>Фото: ВКонтакте</p>

Напомним, новая Lada Vesta SW Cross появится в продаже в конце 2017 года. Точная цена и дата выхода автомобиля станут известны осенью.

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