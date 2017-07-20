Глава "Трезвой России" предложил сажать в тюрьму за продажу поддельного алкоголя

Султан Хамзаев уверен, что и огромные штрафы подействуют на многих нечестных предпринимателей.

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении законопроекта, по которому предлагается штрафовать должностных лиц за производство поддельного алкоголя на 500 тысяч — 1 млн рублей или дисквалифицировать на срок от двух до трёх лет.

Отметим, что законопроектом предлагается взимать штраф на уровне не более одной пятой совокупного размера годовой выручки от реализации всех товаров. При этом, если предполагается конфискация, — не менее 3 млн рублей. Физическим лицам за продажу алкоголя устанавливается штраф в размере от 30 до 50 тысяч. А с индивидуальных предпринимателей будут взимать от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией спиртных напитков.

— Теневая часть алкогольного рынка наносит огромный урон для государства и общества. Это ДТП, травматизм, преступления. Отдельные предприниматели специально нарушают закон, понимая, что за большой выгодой есть маленькая ответственность, — заявил Хамзаев.

Он назвал существенным штраф в 200 тысяч рублей. Хамзаев подчеркнул, что не все испугаются даже такого размера взыскания, но на 7 из 10 предпринимателей это должно подействовать.