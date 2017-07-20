Всё из-за Бибера. В Малайзии запретили ротацию песни Despacito

По словам министра коммуникаций и медиатехнологий страны, граждане пожаловались на непристойный текст композиции.

В Малайзии запретили ротацию на государственном радио и телевидении песни Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, которую они позже спели вместе с Джастином Бибером. По информации Associated Press со ссылкой на министра коммуникаций и медиатехнологий страны Саллеха Саида Керуака, запрет введён по причине многочисленных жалоб со стороны населения.

По его словам, граждане выступили против непристойного текста композиции, поэтому в министерстве призвали и частные радиостанции ограничить ротацию песни из уважения к местной культуре.

При этом отмечается, что запрет не распространяется на интернет-сайты, в том числе YouTube.

Ранее Лайф писал о том, что песня Despacito стала самой популярной композицией в мире. В Сети её прослушали более 4,6 миллиарда раз, что является абсолютным рекордом.