Аэрофлот стал победителем международного конкурса Vision Awards

Победа российской авиакомпании была присуждена за 2016 год в категории "Транспорт и логистика".

Интерактивная версия годового отчёта Аэрофлота за 2016 год признана одной из лучших в области маркетинга. Авиаперевозчик получил платиновую медаль международного конкурса Vision Awards 2016. Отмечается, что готовой отчёт занял 14-е место среди всех компаний в регионе "Европа, Ближний и Средний Восток и Африка". А среди российских компаний Аэрофлот также вошёл в топ-20 , за что отдельно был удостоен золотой медали.

Прежде всего, при формировании рейтинга компаний эксперты использовали восемь критериев — первое впечатление от работы с компанией, обложка, обращение к акционерам, доступность информации о компании, описательная и финансовые части отчёта, финансовые данные, креативность, ясность изложения идеи.

Отметим, награда Vision Awards — один из самых известных и авторитетных в мире конкурсов корпоративных годовых отчётов. С 2002 года Лига американских профессионалов в сфере коммуникаций (LACP) выбирает из сотен компаний из более чем 20 стран лучшие в области корпоративных годовых отчётов.