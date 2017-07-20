Герпес на миллион долларов. Певец Ашер выплатил компенсацию заражённому стилисту

Музыкант не сказал, что является носителем заболевания, и уговорил девушку на незащищённый секс.

Суд обязал американского певца Ашера выплатить 1,1 миллиона долларов девушке-стилисту, которую заразил герпесом в 2012 году. Как сообщает газета Mirror, певец, являясь бессимптомным носителем заболевания, уговорил девушку на незащищённый секс, не предупредив её об этом.

Через три недели у стилиста поднялась температура, появилась жуткая боль. Врачи диагностировали, что у неё герпес.

При этом, по данным издания, Ашер знал о своём заболевании ещё с 2009 года. Певец сначала уверял девушку, что у него нет заболеваний, а узнав о её диагнозе, извинился и пообещал "разобраться с этим".

Суд признал вину Ашера и постановил выплатить стилисту 1,1 миллиона долларов ещё в 2012 году. Об этом инциденте стало известно только на днях, из-за просочившихся в СМИ судебных документов.

Заражение вирусом простого герпеса второго типа (ВПГ-2) сохраняется на всю жизнь и не поддается лечению.