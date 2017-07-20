Москва просит Вашингтон разъяснить сообщения о продлении срока заключения Бута

Об этом сегодня заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артём Кожин.

Официальный представить российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва уже обратилась к американским официальным лицам за разъяснениями в связи с появлением информации в СМИ о продлении гражданину РФ на несколько недель наказания за некие нарушения тюремного режима.

Кожин подчеркнул, что внимательно следит за судьбой россиянина, "учитывая грубый произвол, которым с самого начала, с момента тайного ареста в 2008 году в Бангкоке, отличались действия против него американских спецслужб, следственных и судебных органов".

Как ранее сообщал Лайф, отбывающему тюремное заключение в США Виктору Буту на 40 дней увеличили срок лишения свободы. Виной тому стал чайный гриб, из которого заключённый изготавливал напиток для лечения желудка. Представители тюремной инспекции сочли, что Виктор Бут занимается производством алкоголя в камере заключения и применили к нему санкции.

Напомним, россиянина Виктора Бута обвиняют в поставках оружия колумбийским повстанцам. В 2010 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.