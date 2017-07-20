О. Джей Симпсону отсрочат срок помилования за мастурбацию на глазах у тюремщицы

Комиссия по условно-досрочному освобождению Департамента исправительных учреждений штата Невада рассмотрит этот вопрос уже сегодня.

Американскому актёру и спортсмену О. Джей Симпсону, который отбывает 33-летний тюремный срок за похищение, разбой и вооружённый грабёж, могут отсрочить помилование из-за того, что одна из тюремщиц застала его в камере в тот момент, когда он мастурбировал.

Как сообщает Daily Mail, этот проступок может быть учтён при рассмотрении его дела Комиссией по условно-досрочному освобождению Департамента исправительных учреждений, перед которой Симпсон предстанет уже сегодня.

Напомним, в 2007 году 60-летний Симпсон ворвался вместе с друзьями в номер одного из отелей Лас-Вегаса и отобрал у продавца спортивных трофеев ранее принадлежавшие ему кубки. Актёр был осуждён на 33 года с возможностью досрочного освобождения в 2017 году.

Как ранее писал Лайф, после освобождения Симпсон намерен снять реалити-шоу.