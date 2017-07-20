Урсула, Фея-крёстная или Моана на пенсии. С бабушкой-косплеером не соскучишься

Женщина из Бразилии уже три года примеряет на себя образы различных героев мультфильмов и кино.

Бразильянка Соланж узнала, что такое косплей, благодаря своей 19-летней внучке. 50-летняя женщина попробовала и сама примерять образы различных героинь.

Свои образы бразильянка публикует в "Фейсбуке", а заодно рассказывает, как создаёт, например, причёски. Пользователи соцсети поддерживают бабушку-косплеера и даже дали ей прозвище — Tia Sol, что переводится как Тётушка Солнце.

Сама женщина говорит, что для неё это способ переключиться и не думать о насущных проблемах.

Не обращайте внимания на критику. Если вам хочется это сделать — то вперёд, с улыбкой на лице!

У женщины более 26 тысяч подписчиков в "Фейсбуке". А каждое её фото получает множество лайков и становится темой для обсуждений.