Актёр из "Звёздных войн" раскритиковал "Игру престолов" за отсутствие темнокожих

Однако пользователи Сети указали звезде на то, что создатели сериала специально сделали нескольких персонажей темнокожими, при том что они были белыми в книге-первоисточнике.

Исполнитель роли штурмовика Финна в новых частях "Звёздных войн" Джон Бойега раскритиковал в интервью журналу GQ сериал "Игра престолов" и кинотрилогию "Властелин колец" за то, что там нет темнокожих.

— В "Игре престолов" нет темнокожих. Вы не увидите ни одного темнокожего во "Властелине колец". Я плачу деньги не для того, чтобы видеть однотипных персонажей на экране. Потому что вы видите различных людей из разных слоёв общества с разной культурой каждый день в жизни. Даже если вы расист, вам придётся жить с этим, — заявил британский актёр.

Однако пользователи Сети сразу указали ему на ошибку в комментариях. В экранизациях "Игры престолов" и "Властелина колец" есть темнокожие актёры, хоть и далеко не на первом плане. Но при этом стоит учесть, что в книгах-первоисточниках эти персонажи изначально белые.

Пользователи Сети даже засомневались в том, что Бойега вообще смотрел "Игру престолов", так как подруга-служанка Дейенерис является темнокожей. Помимо этого, комментаторы вспомнили про Арео Хотаха и Ксаро Ксоана Даксоса.

А во "Властелине колец" темнокожими являются орки и предводитель урук-хаев Луртц, убивший Боромира в "Братстве кольца". А Саурона озвучил новозеландец Сала Бэйкер.