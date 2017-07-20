Актёр из "Звёздных войн" раскритиковал "Игру престолов" за отсутствие темнокожих

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Актёр из "Звёздных войн" раскритиковал "Игру престолов" за отсутствие темнокожих

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Джон Бойега. Фото: ©Flickr/Gage Skidmore

Однако пользователи Сети указали звезде на то, что создатели сериала специально сделали нескольких персонажей темнокожими, при том что они были белыми в книге-первоисточнике.

Исполнитель роли штурмовика Финна в новых частях "Звёздных войн" Джон Бойега раскритиковал в интервью журналу GQ сериал "Игра престолов" и кинотрилогию "Властелин колец" за то, что там нет темнокожих.

— В "Игре престолов" нет темнокожих. Вы не увидите ни одного темнокожего во "Властелине колец". Я плачу деньги не для того, чтобы видеть однотипных персонажей на экране. Потому что вы видите различных людей из разных слоёв общества с разной культурой каждый день в жизни. Даже если вы расист, вам придётся жить с этим, — заявил британский актёр.

Однако пользователи Сети сразу указали ему на ошибку в комментариях. В экранизациях "Игры престолов" и "Властелина колец" есть темнокожие актёры, хоть и далеко не на первом плане. Но при этом стоит учесть, что в книгах-первоисточниках эти персонажи изначально белые.

<p>Миссандея и Серый Червь в &#34;Игре престолов&#34;. Фото: ©<a href="http://ru.gameofthrones.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C" target="_blank">Wikipedia</a></p>

Пользователи Сети даже засомневались в том, что Бойега вообще смотрел "Игру престолов", так как подруга-служанка Дейенерис является темнокожей. Помимо этого, комментаторы вспомнили про Арео Хотаха и Ксаро Ксоана Даксоса.

<p>Орк Мглистых гор из кинотрилогии &#34;Властелин колец&#34;. Фото: ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5)#/media/File:%D0%9E%D1%80%D0%BA_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.jpg" target="_blank">Wikipedia</a></p>

А во "Властелине колец" темнокожими являются орки и предводитель урук-хаев Луртц, убивший Боромира в "Братстве кольца". А Саурона озвучил новозеландец Сала Бэйкер.

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