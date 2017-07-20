Лайфхаки для туристов. Как поехать в отпуск, даже если денег нет

Акции от авиакомпаний, дешёвое жильё и ещё несколько советов, как не отказывать себе в путешествиях.

По данным ВЦИОМа, 44% россиян не поедут в этом году в отпуск по причине нехватки финансов. Расскажем, как можно сэкономить на билетах, жилье и сувенирах и всё-таки решиться на путешествие.

Для того чтобы заплатить минимум за билеты до тёплых краёв, можно отслеживать изменения цен на авиабилеты, получая рассылку авиакомпаний, а также оформить подписку на сервисы, где можно получать информацию о снижении цен и скидках. Весьма популярен также сервис попутчиков BeepCar, который работает в 20 странах, в том числе в европейских.

Сэкономить на отеле можно, арендовав квартиру или её часть, а подходящий вариант найти на сайте Airbnb.com. Всё более популярным становится такое явление как хаусситтинг — проживание в доме и присмотр за питомцами или цветами, пока хозяева в отъезде. А сервисы Housecarers.com и Mindmyhouse.com помогут подобрать то, что нужно конкретному путешественнику. Если же гостиница является наиболее подходящим вариантом размещения, туристу будет полезно следить за акциями и специальными предложениями Booking.com.

Главный совет в вопросе экскурсий — узнать, можно ли в городе приобрести туристический проездной, благодаря которому походы в музеи обойдутся намного дешевле. Например, в Париже выгодно оформить Museum Pass, а во Флоренции — Firenze Card. Ещё один секрет — так называемые счастливые дни или часы, когда достопримечательность можно посетить бесплатно или с большой скидкой. Помимо того, в некоторых городах проводятся бесплатные пешеходные экскурсии, за которые туристы оставляют гиду чаевые в конце прогулки.

Отправляясь в страну, где денежной валютой являются доллары или евро, желательно оформить банковскую карту и не думать о конвертации в том случае, если курс за время отпуска вырастет. К слову, бюджет не пострадает и в том случае, если турист составит перед отпуском список с сувенирами, которые он хочет купить. Это избавит от лишних трат и ненужных вещей.

Ещё один лайфхак — покупать одежду для отпуска осенью или зимой, когда в магазинах скидки на летние коллекции. А такие вещи, как чемодан, детская коляску или ласты, можно приобрести на сервисе "Юла" или аналогичных.

Если в этом году в отпуск в Европу или Азию поехать не удастся, можно смело отправиться в путешествие в качестве волонтёра в России или за рубежом. Безусловным плюсом в этом случае является то, что можно сэкономить на питании и проживании, увидеть мир и испытать массу новых впечатлений.

Что касается связи, бесспорным преимуществом XXI века являются Wi-Fi и мессенджеры, благодаря которым международный роуминг уже не страшен.