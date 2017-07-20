Ставропольские чиновники сдали в аренду многодетной семье дом с мертвецом

Мужчина скрывался от сотрудников правоохранительных органов на чердаке, где и умер два года назад.

В селе Ивановском Кочубеевского района многодетной семье с четырьмя детьми администрация сдала заброшенный дом, в котором никто не жил два года. Об этом сообщает Mash.

Согласно договору, семья должна была выплатить накопившиеся долги по коммунальным платежам и сделать ремонт, а при первом требовании хозяев или наследников сразу же его освободить.

Семья Шаровских заселилась и стала делать ремонт. Прожив два месяца, они нашли тело на чердаке летней кухни. Погибший оказался хозяином жилья. Как предполагают местные жители, мужчина скрывался на чердаке от УФСИН.