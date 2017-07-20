Минобороны Украины заявило о гибели девяти военных в Донбассе за сутки

Как утверждают в штабе, наибольшие потери ВСУ понесли во время утреннего обстрела Красногоровки.

Министерство обороны Украины заявило о гибели в Донбассе девяти своих силовиков за минувшие сутки. По словам спикера ведомства Андрея Лысенко, четверо из них погибли во время обстрела Красногоровки, ещё трое подорвались на взрывном устройстве под Новотошковкой, один военный скончался в результате обстрела Марьинки и один — в селе Новгородском.

Отметим, что режим прекращения огня действует в Донбассе с 24 июня по 31 августа по решению контактной группы. Тем не менее сведения о нарушениях перемирия продолжают поступать ежедневно.

Так, накануне в результате обстрела украинских силовиков трое мирных жителей Донецка получили ранения и три дома были разрушены. А несколько дней назад под огнём ВСУ оказался Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное на юге ДНР.