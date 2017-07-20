Риелтор из России обманул на 5 млн рублей десяток соотечественников на Кипре

Мужчина сдавал туристам несуществующие дома или квартиры ничего не подозревавших киприотов.

Риелтор из России Михаил М. нашёл незаконный способ разбогатеть на соотечественниках, решивших комфортно отдохнуть на Кипре. Для этого мужчина придумал сразу несколько мошеннических схем. По одной из них, он сдавал в аренду несуществующую недвижимость. Или же сдавал чужие дома, в которых проживали местные жители. В третьем случае чёрный риелтор сдавал в аренду один и тот же дом разным семьям. В общей сложности он успел получить от клиентов около пяти миллионов рублей. Обман вскрылся, когда арендаторы массово поехали на отдых.

— Когда мы приехали, в доме, который мы арендовали, жили другие люди. А ещё очень много семей прибывают и прибывают, — приводит слова одной из пострадавших паблик Mash.

В настоящее время Михаила объявила в розыск полиция Кипра. Но, помимо этого, обманутые люди стали подавать заявления в полицию на афериста в разных частях России.