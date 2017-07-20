"Вертолёты России" и United Helicopters поставят 10 вертолётов в Китай

Как сообщили представители холдинга, воздушные суда планируется поставить в 2017–2018 годах.

Холдинг "Вертолёты России" договорился с группой United Helicopters о том, что в Китай будет поставлено 10 вертолётов, соответствующие соглашения подписали на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

Согласно документам, United Helicopters получит пять лёгких вертолётов "Ансат", три Ми-171 и два пожарных Ка-32А11ВС. Их они должны будут поставить в КНР.

В первую партию отправляемых воздушных судов войдут два Ка-32. Они предназначены для ликвидации пожаров. Поставка запланирована до окончания 2017 года, а реализация контракта в полном объёме запланирована на середину 2018 года