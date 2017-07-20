Порошенко и Климкин озабочены здоровьем "героя и друга Украины" Маккейна

Президент Украины и министр иностранных дел рассказали, что переживают за состояние 80-летнего американского сенатора.

Глава Украины Пётр Порошенко и министр иностранных дел страны Павел Климкин написали посты в "Твиттере" в поддержку сенатора США Джона Маккейна.

— Искренняя поддержка сенатору Джону Маккейну, его семье и родственникам. Мы очень беспокоимся и желаем выздоровления нашему надёжному и настоящему другу, — написал Порошенко.

— Герой и друг Украины, преодолевающий любые трудности. Однажды вы сказали: "Мы — американцы, и мы никогда не сдадимся". Я уверен, так и будет, мистер Джон Маккейн, — заявил Климкин.

Напомним, у 80-летнего американского сенатора врачи обнаружили опухоль мозга. Его уже поддержали экс-президент США Барак Обама и действующий глава государства Дональд Трамп.