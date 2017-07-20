Россия расширила визовую анкету для граждан Великобритании

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Россия расширила визовую анкету для граждан Великобритании

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Решение было принято на основе принципа взаимности, прокомментировали в МИД РФ. Новые правила вступили в силу 17 июля.

Москва ввела для граждан Великобритании расширенный вариант анкеты для получения визы. Об этом заявил сегодня замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин. В ведомстве пояснили, что расширение визовой анкеты для британцев основано на принципе взаимности.

— После сравнительного анализа британской визовой анкеты, которую заполняют граждане РФ, и российской визовой анкеты, которая заполняется гражданами Великобритании, было выявлено значительное несоответствие не в пользу россиян, — приводит слова дипломата сайт российского МИД.

Изменения вступили в силу 17 июля. Какие пункты визовой анкеты британцев отныне требуют уточнения или расшифровки, пока не известно.

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