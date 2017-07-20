Ранее турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало данные об американских военных, расположенных на территории около 10 опорных пунктов в разных частях САР.

В Анкаре заявили, что не раскрывали СМИ информацию о военных базах США в Сирии.

— Эту новость агентство Anadolu подготовило самостоятельно. Как новостное агентство, оно может взять эту тему. У нас и в мыслях не было предпринимать шаги, угрожающие безопасности наших союзников, — заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее Лайф писал, что турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало данные об американских военных, расположенных на территории около 10 опорных пунктов в разных частях САР. Первые из баз появились в Сирии ещё в 2015 году, на территории военных аэродромов в районе Рмеилан и провинции Эль-Хасака.

В Пентагоне заявили, что эта публикация может нарушить операции против террористов.