Алексеева попросила Путина помиловать бывшего сенатора Изместьева

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Алексеева попросила Путина помиловать бывшего сенатора Изместьева

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Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев в Басманном районном суде. 

Фото: © РИА Новости/ Андрей Стенин
Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению за создание вооружённой банды и организацию убийств.

Старейшая правозащитница России Людмила Алексеева на встрече с президентом Владимиром Путиным попросила помиловать экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, который в 2010 году был приговорён к пожизненному заключению за серию тяжких преступлений.

По словам Алексеевой, глава государства согласился выполнить эту просьбу.

— Я президенту сказала: "Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело — помилуйте Игоря Изместьева. Это милосердие", — приводит слова правозащитницы "Интерфакс".

Напомним, Изместьеву инкриминировались организация ряда убийств, покушение на жизнь Урала Рахимова, организация поджога типографии в Челябинской области, уклонение от уплаты налогов и попытка дачи взятки сотруднику ФСБ. В 2010 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин лично приехал поздравить Алексееву с 90-летним юбилеем. Он подарил ей большой букет цветов и гравюру, на которой изображена Евпатория — малая родина правозащитницы.

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