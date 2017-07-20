ФСБ задержала 20-летнюю украинку за контрабанду кокаина и экстези в Крым

Таким образом сотрудники правоохранительных органов пресекли крупный канал поставок наркотиков на полуостров.

Сотрудники УФСБ и крымской таможни задержали 20-летнюю украинку. Она организовала международный канал поставок кокаина и экстези на полуостров.

Жительница Незалежной закупала наркотики на родине, а потом лично перевозила их для продажи в Крыму. В итоге её поймали с поличным на пункте пропуска Перекоп.

У неё обнаружили товар более чем на 500 тысяч рублей. В отношении украинки возбудили дело по статье "Контрабанда наркотических средств в крупном размере". Теперь ей грозит срок до 20 лет.