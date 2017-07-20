Mastercard, Visa, Ford и P&G призвали пересмотреть санкции США против РФ

Бизнесмены опасаются, что новые ограничения ударят, в частности, и по их бизнесу.

Ряд представителей крупных компаний США выступил за пересмотр антироссийских санкций. Citigroup, Mastercard и Visa, а также многие другие требуют не принимать их в том виде, в котором они есть, сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе США.

Эту инициативу поддержали представители нефтяных и энергетических компаний BP, Exxon, General Electric, аэрокосмической компании Boeing, банковских конгломератов Citigroup, Mastercard и Visa, а также Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins.

В частности, бизнесмены высказали свои опасения относительно того, что санкции скажутся на их деле. Отметим, что Германия и Австрия уже раскритиковали планы США ввести новые санкции против РФ.