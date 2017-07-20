В Совете Федерации призывают увеличить финансирование Росгидромета

После обсуждения последствий урагана, который прошёл в Москве в конце мая, выяснилось, что ведомству не хватает средств для организации дополнительных наблюдений.

В Совете Федерации уверены в необходимости дополнительного финансирования Росгидрометцентра. По словам и.о. председателя комитета по обороне Евгения Серебренникова, к такому выводу в верхней палате парламента пришли, проанализировав последствия урагана, прошедшего в Москве 29 мая.

— В Совет Федерации мы приглашали все службы: Росгидромет, МЧС, — обсуждали ситуацию, — отметил он. — У них не хватает средств для создания необходимой базы постов для наблюдения, оперативного выяснения ситуации, изменения обстановки.

По словам Серебренникова, на сегодняшний день уже принят ряд мер, направленных на то, чтобы аналогичных происшествий больше не было. При этом сенатор отметил, что в последнее время службы распространяют большое количество предупреждений о потенциально опасных явлениях природы, что снижает их значимость.

— Здесь нужна золотая середина, — подчеркнул Серебренников.

Напомним, в результате урагана 29 мая в Москве и Подмосковье погибло 16 человек. Помимо этого, из-за стихии были повреждены более 1,9 тысячи машин, кровли более 180 домов, а также было повалено больше трёх тысяч деревьев.