"Хот-доги с зефиром? Звоню копам". В Сети обсуждают меню 6-летней внучки Трампа

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"Хот-доги с зефиром? Звоню копам". В Сети обсуждают меню 6-летней внучки Трампа

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Пользователи "Твиттера" посовещались и пришли к выводу, что кулинарный шедевр Иванки Трамп тянет на военное преступление.

18 июля дочери Иванки Трамп и Джареда Кушнера исполнилось 6 лет. Родители устроили для маленькой Арабеллы отвязную вечеринку и выложили фотографии в соцсети. Но больше всего пользователи обсуждают не милые платьица внучки президента США и даже не сумму, которую родители спустили на воздушные шарики, а весьма своеобразное для детского праздника меню: сосиски, обёрнутые воздушным зефиром маршмэллоу и зажаренные на гриле.

Одна из пользователей "Твиттера" утверждает: "Трампам нельзя доверять!".

"Зефир и сосиски? Звучит как военное преступление!"

"Что это? Хотдоги в русских шапочках?"

"Я звоню в полицию".

"Это просто насилие".

Birthday tradition-- noodles for a long life!

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Отметим, помимо маленькой Арабеллы, у Дональда Трампа ещё семь внуков: младшие братья именинницы трехлётний Джозеф Фредерик Кушнер и годовалый Теодор Джеймс Кушнер. А ещё — дети сына президента Дональда Трампа — младшего и его супруги Ванессы: трёхлетняя Хлоя София Трамп, четырёхлетий Спенсер Фредерик, пятилетний Тристан Милош, десятилетняя Кай Мэдисон и восьмилетний Дональд Трамп III.

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