"Хот-доги с зефиром? Звоню копам". В Сети обсуждают меню 6-летней внучки Трампа

Пользователи "Твиттера" посовещались и пришли к выводу, что кулинарный шедевр Иванки Трамп тянет на военное преступление.

18 июля дочери Иванки Трамп и Джареда Кушнера исполнилось 6 лет. Родители устроили для маленькой Арабеллы отвязную вечеринку и выложили фотографии в соцсети. Но больше всего пользователи обсуждают не милые платьица внучки президента США и даже не сумму, которую родители спустили на воздушные шарики, а весьма своеобразное для детского праздника меню: сосиски, обёрнутые воздушным зефиром маршмэллоу и зажаренные на гриле.

The Trump family simply cannot be trusted pic.twitter.com/1pji0kwcsY — Lauren Duca (@laurenduca) 18 июля 2017 г.

Одна из пользователей "Твиттера" утверждает: "Трампам нельзя доверять!".

Is that marshmallows and sausages? Because that sounds like a war crime. — eric ✨ (@pfooti) 18 июля 2017 г.

"Зефир и сосиски? Звучит как военное преступление!"

What is that? Hot dogs with Russian hats? — Rich (@H3i9htM3N) 18 июля 2017 г.

"Что это? Хотдоги в русских шапочках?"

I'm calling the police — Heidi Olson (@TattooedBookNrd) 18 июля 2017 г.

"Я звоню в полицию".

This is violence — (@RobertWGuthrie) 18 июля 2017 г.

"Это просто насилие".

Birthday tradition-- noodles for a long life! Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Июл 17 2017 в 5:15 PDT

Отметим, помимо маленькой Арабеллы, у Дональда Трампа ещё семь внуков: младшие братья именинницы трехлётний Джозеф Фредерик Кушнер и годовалый Теодор Джеймс Кушнер. А ещё — дети сына президента Дональда Трампа — младшего и его супруги Ванессы: трёхлетняя Хлоя София Трамп, четырёхлетий Спенсер Фредерик, пятилетний Тристан Милош, десятилетняя Кай Мэдисон и восьмилетний Дональд Трамп III.