В МО РФ подсчёты "Яблока" суммы на операцию в Сирии назвали взятыми с потолка

Читайте также

В МО РФ подсчёты "Яблока" суммы на операцию в Сирии назвали взятыми с потолка

51

Фото: © РИА Новости/Артем Житенев

При этом в военном ведомстве пояснили, что безуспешно пытались найти хоть немного логики в подсчёте партии.

Сумма в 140 миллиардов рублей, якобы потраченная на операцию ВКС РФ в Сирии, о которой сообщили в партии "Яблоко", взята с потолка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов. Затраты на проведение операции ВКС РФ в САР не превышают сметы Минобороны РФ на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск, — сообщил генерал-майор.

По словам Конашенкова, в военном ведомстве пытались найти хоть какие-нибудь контуры методики, которые использовали в "Яблоке" при этих подсчётах, но всё безуспешно.

Ранее представители партии заявили, что Россия потратила от 108 до 140 миллиардов рублей на проведение воздушной операции в Сирии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!