В МО РФ подсчёты "Яблока" суммы на операцию в Сирии назвали взятыми с потолка

При этом в военном ведомстве пояснили, что безуспешно пытались найти хоть немного логики в подсчёте партии.

Сумма в 140 миллиардов рублей, якобы потраченная на операцию ВКС РФ в Сирии, о которой сообщили в партии "Яблоко", взята с потолка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов. Затраты на проведение операции ВКС РФ в САР не превышают сметы Минобороны РФ на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск, — сообщил генерал-майор.

По словам Конашенкова, в военном ведомстве пытались найти хоть какие-нибудь контуры методики, которые использовали в "Яблоке" при этих подсчётах, но всё безуспешно.

Ранее представители партии заявили, что Россия потратила от 108 до 140 миллиардов рублей на проведение воздушной операции в Сирии.