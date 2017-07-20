Путин заявил о возможном помиловании Изместьева

В то же время глава государства отметил, что на освобождение экс-сенатора от отбывания наказания может потребоваться время.

Президент России Владимир Путин не исключил возможности помилования для бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осуждённого за целый ряд уголовных преступлений на пожизненный срок лишения свободы. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Да. Президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время, — сказал Песков.

Как ранее сообщал Лайф, старейшая правозащитница России Людмила Алексеева на встрече с президентом Владимиром Путиным попросила помиловать экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

Напомним, бывший сенатор Игорь Изместьев был осуждён в 2010 году по обвинению в терроризме, бандитизме и убийствах. Было установлено 24 эпизода преступной деятельности самого экс-сенатора и подконтрольной ему банды — это два теракта, 14 убийств, пять покушений на убийство. Среди них и покушение на сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова.