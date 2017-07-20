Президентом Индии стал выходец из касты неприкасаемых Рам Натх Ковинд

По итогам состоявшихся в стране выборов кандидат набрал более 65% голосов выборщиков.

По итогам выборов 17 июля 14-м президентом Индии стал кандидат от правящей Индийской народной партии Рам Натх Ковинд. Как сообщает телеканал NDTV, политик набрал более 65% голосов выборщиков.

Ковинд стал вторым выходцем из далитов, низшей касты неприкасаемых, который занял пост главы государства. Он вступит в должность 25 июля, на следующий день после того, как истекут полномочия нынешнего президента Пранаба Мукерджи.

Ранее Лайф писал о том, что, по данным местных СМИ, победа Ковинда была почти гарантирована.