Французским депутатам разрешили появляться в парламенте без пиджаков и галстуков

В конце июня несколько парламентариев уже приходили на первое заседание нового состава Нацсобрания без галстуков.

Депутатам Национального собрания Франции позволили приходить на парламентские заседания без пиджаков и галстуков, сообщает Le Monde.

— Бюро напоминает, что ни одно из нормативных положений не касается одежды депутатов и не накладывает обязательств ношения пиджака и галстука в зале заседаний, — отмечается в сообщении бюро.

Отметим, что поводом для рассмотрения стали действия депутатов фракции "Непокорившаяся Франция", которые в июне пришли на заседание без пиджаков. Они заявили, что хотят порвать с "навязанным дресс-кодом".