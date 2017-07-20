Президент Литвы попросила США разместить зенитные комплексы в Прибалтике

Даля Грибаускайте отметила, что военные объекты в странах Балтии должны быть размещены таким образом, чтобы дополнять друг друга.

Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась за размещение в своей стране американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на постоянной основе. Как сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу главы государства, данное заявление прозвучало в ходе учений частей НАТО в литовском Шяуляе.

— Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам, — сказала Грибаускайте.

Отметим, 10 июля в Литву впервые были доставлены ЗРК Patriot американской армии в рамках учений НАТО "Наследие Тобрука — 2017".